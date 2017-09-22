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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Минфине рассчитывают к 2020 году снизить госдолг до 55% ВВП
    Опубликовано: 2017-09-22 16:30:27

    В Министерстве финансов рассчитывают к 2020 году снизить соотношение государственного долга к ВВП до 55%. Об этом во время представления проекта Бюджета-2018 заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
    "Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%", - отметил А.Данилюк.
    Добавим, согласно расчетам, общий объем государственного долга на 2018 год составит 1 трлн 999 млрд 347,2 млн грн и составит 61,5% от ВВП. Гарантированный государством долг составит 747 млрд 551,0 млн грн. Государственный и гарантированный государством долг, как ожидается, составит 84,6% от ВВП.

    Александр Ермоченко

    Источник: УНН

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