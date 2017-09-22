617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики

Новые данные Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ) показывают, что 617 миллионов детей и подростков во всем мире не имеют элементарного уровня владения навыками чтения и математики. Согласно СИЮ, это свидетельствует о «кризисе в сфере обучения», способном поставить под угрозу процесс реализации Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

Данные показывают, что более 387 миллионов детей младшего школьного возраста (56%) и 230 миллионов подростков в возрасте младших классов средней школы (61%) не достигнут минимального уровня владения навыками чтения и математики.

Наибольшее число таких детей живет в странах Африки к югу от Сахары, где 202 миллиона детей и подростков не изучают эти основополагающие дисциплины. Во всем регионе примерно девять из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет не достигнут минимального уровня знаний в области чтения и математики. В Центральной и Южной Азии этот второй по величине показатель составляет 81%, или 241 миллион детей, не получающих образование.

Большинство детей, которые не учатся, посещают школу

Самое удивительное - и тревожное - это то, что две трети детей, которые не учатся, посещают школу. Из 387 миллионов детей младшего школьного возраста, которые не умеют бегло читать, 262 миллиона сидят за партой. Кроме того, около 137 миллионов учащихся в возрасте младших классов средней школы не в состоянии достичь минимального уровня владения навыками чтения.

Эти цифры эксперты объясняют тремя причинами. Во-первых, отсутствием доступа: дети, неохваченные школьным образованием, практически не имеют шансов достичь минимального уровня владения необходимыми навыками. Во-вторых, неспособностью удерживать детей в школе и придерживаться установленного графика. А в-третьих, качеством образования, получаемого в школе.

Сигнал к действию

«Эти цифры поражают - и в плане нереализованного человеческого потенциала, и перспектив устойчивого развития, - заявила директор Института статистики ЮНЕСКО Сильвия Монтойя. – А ведь эти дети не скрыты от глаз правительств и местных общин: они сидят в школьных классах и у них есть собственные мечты и способности. Мы не поможем им, если будем просто надеяться, что они будут ходить в школу и получать базовые знания. Эти новые данные должны стать сигналом существенно больше инвестировать в качество образования».

Четвертая цель из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) свидетельствует о приверженности правительств обеспечению «инклюзивного … качественного образования и предоставление возможностей продолжать образование на протяжении всей жизни».