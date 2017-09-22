Объявлен победитель конкурса на реконструкцию комплекса ВДНГ

Компания ЭкспоПлаза победила на конкурсе на реализацию проекта нового выставочного центра ВДНГ.

Победителем открытого конкурса Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНГ) на реализацию проекта нового выставочного центра стало ООО ЭкспоПлаза. Решение принято на заседании конкурсной комиссии 18 сентября 2017 г., сообщает пресс-служба ЭкспоПлаза.

На конкурс было подано две заявки: от ООО Метеор (Днепр) и от ООО ЭкспоПлаза (Киев).

Общая сумма инвестиций в первую очередь нового выставочного центра, планирующуюся к реализации к концу 2018 г., составит $10,7 млн.

Следующим шагом станет подписание договора о совместной деятельности между Национальным комплексом Экспоцентр Украины и ЭкспоПлаза. Инвестиционный проект реализуется по модели партнерства государственного и частного предприятий.

Конкурс был объявлен 1 августа 2017 г.

Концепция развития ВДНГ на 40 лет была представлена общественности 20 июля 2017 г. Авторы концепции развития - ВДНГ, CIVITTA и PUPA. CIVITTA - международная группа в сфере управленческого консалтинга в странах Центральной и Восточной Европы. PUPA - Public Urbanism Personal Architecture, международная группа урбанистов. В рамках реализации концепции развития ВДНГ уже нашел первого партнера в образовательный кластер - Школу Мидгард, объявил конкурс на Арт-резиденцию и восстановление искусственного озера в лесопарковой зоне, договорился о партнерстве с Малой академией наук Украины и Доступно.UA. Также начат ремонт в 62-м павильоне, который станет примером воплощения энергоэффективных технологий в старом здании.

ЛIГАБiзнесIнформ