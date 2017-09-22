Розничная торговля в Украине за 8 месяцев выросла на 8,7%

В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) оборот розничной торговли за январь-август 2017 г. составил 507 млрд 918,8 млн гривен, что на 8,7% больше показателей соответствующего периода 2016 года (в сопоставимых ценах).

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, за отчетный период составил 365 млрд 461,6 млн грн, что на 8,5% больше данных за январь-август 2016 г. Объем розничного товарооборота за август составил 51 млрд 635,1 млн грн, что на 9,7% больше показателя июля 2016 г.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе-августе 2017 г. по сравнению с январем-августом 2016 г. наблюдался в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях. В то же время оптовый товарооборот предприятий в январе-августе 2017 г. составил 1 трлн 206 млрд 358 млн грн, что на 1,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Инф. finance.ua

