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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Родителей чаще вводит в депрессию не уход взрослых детей из дома
    Опубликовано: 2017-09-22 13:04:17

    Принято считать, что родители негативно переживают уход детей из отчего дома, однако специалисты выяснили, что в депрессию чаще впадают родители, чьи дети остаются с ними слишком долго.


    Британские психиатры были очень удивлены полученным данным. Обычно считается, что уход детей из семьи негативно отражается на родителях, живущих в сельской местности, особенно когда они стареют. Но оказалось, что далеко не все родители чувствуют себя покинутыми и одинокими, выяснили специалисты.


    Исследователи утверждают, что родители, чьи дети уехали из дома, чувствуют себя не настолько покинутыми и одинокими, как принято считать. По крайней мере, они счастливее и увереннее тех родителей, чьи дочери и сыновья живут с ними в одном доме или по соседству. Люди, чьи дети уехали покорять мир, как правило, гордятся достижениями своего потомства. Родители, дети которых остаются с ними, часто страдают от несбывшихся ожиданий и конфликтуют со своими детьми.


    В исследовании приняли участие более 1000 родителей из сельской местности Таиланда в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, что от депрессии реже страдали те родители, чьи дети жили далеко от них. Такие люди чаще были более образованными, находились в браке и продолжали работать. Все эти факторы влияют на риск развития депрессии.
    Более всего случаев депрессии было зафиксировано у родителей из бедных семей, у которых все дети жили с ними рядом. Это может быть объяснено тем, что ожидания родителей относительно детей не оправдались. Также, в таких семьях чаще конфликтовали. Многие родители в Таиланде финансово зависят от своих детей, и дети, покинувшие отчий дом, чаще поддерживали своих родителей деньгами, что также уменьшало склонность к депрессиям.
    Хотя исследование было проведено в Таиланде, ученые уверены, что результаты универсальны и применимы к другим странам, особенно когда речь идет о детях, уезжающих из сельской местности в город

    health.sumy.ua

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