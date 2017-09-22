Ссоры родителей способствуют появлению астмы у детей Опубликовано: ВВС по последним данным заявляет, что родители, которые довольно часто переживают стресс, в итоге подвергают своих детей к повышенному риску появления астмы в детстве, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Исследователи недавно провели исследование. В результате было выявлено, что дети, проживающие в довольно загрязненном районе и имеющие постоянно подверженных к стрессу родителей, намного чаще болеют астмой, чем их же сверстники, которые проживают точно в таких же районах.



Ученые из калифорнийского университета считают, что стрессы и ссоры родителей являются чуть ли не одним из главных факторов риска появления астмы у детей.



В данном исследовании приняли участие 2497 здоровых детей из начальной школы, которые проживали на территории Южной Калифорнии. Через три года специалисты сделали оценку состояния здоровья этих детей. Как выяснилось, что среди всех детей – 120 заболели астмой.



Проведя анализ всех возможных факторов риска, исследователи пришли к выводу, что домашняя атмосфера играет очень важную и значительную роль. Получается, что частые ссоры родителей являются фактором риска вместе с остальными причинами, такими, как курение, экология и, конечно же, социальный уровень родителей. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

