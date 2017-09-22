Ученые доказали, что популярность человека определяется геном нарушения правил

Психологи из Университета Мичигана впервые доказали, что популярность человека в значительной степени зависит от его генетического кода.

В рамках эксперимента американских ученых были собраны образцы ДНК у более двухсот случайно подобранных и ранее не знакомых друг с другом студентов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Затем молодые люди получили возможность пообщаться друг с другом в течение часа, после чего они ответили на вопросы специальной анкеты, в которой их просили указать других участников эксперимента, которые им наиболее понравились.

Самые популярные студенты обладали особым геном, который обычно обнаруживается у людей, склонных нарушать общепринятые правила поведения.

Как оказалось, абсолютно все самые популярные студенты обладали особым геном, который обычно обнаруживается у людей, склонных нарушать общепринятые правила поведения.

Детальное описание открытия будет опубликовано журналом Journal of Personality and Social Psychology.

Ранее было опубликовано много исследований, которые показали, что поведение человека во многом определяется его генетическим кодом. Кроме того, было достаточно подмечено, что люди, которые часто действуют неожиданно и склонны нарушать правила, зачастую пользуются высокой популярностью у окружающих. Данное исследование свело два кусочка этой мозаики воедино и предоставило экспериментальное подтверждение.

Напомним, британские ученые в октябре провели параллель между ощущением счастья и количеством друзей человека. Так, оптимальным количеством друзей они назвали десять, и установили, что люди, у которых меньше пяти друзей, часто чувствуют себя менее счастливыми.

sportzal.com