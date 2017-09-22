Глобальный экономический кризис, как ни на ком другом отразился на моральном состоянии населения США, увеличив популярность антидепрессантов и успокоительных средств.
В связи с этим ученые вновь подняли вопрос: не так ли уж это безопасно — избавляться от плохого настроения столь простым и быстрым способом?
Проведя ряд исследований, американские ученые из Университета Нью-Йорка пришли к выводу, что депрессия, несмотря на свои явно негативные симптомы, несет вполне определенную положительную функцию, являясь не только защитным барьером, но и состоянием, способствующим значительным достижениям и делающим свою «жертву» более сильной и способной справиться с жизненными невзгодами.
В то же время лечение депрессии медицинским путем — применение лекарственных препаратов, широко распространенных и популярных в современном обществе, — оказывает человеку медвежью услугу, пишет Сегодня.
Искусственно поднимая настроение, антидепрессанты заставляют нас жалеть себя и уничтожают мотивацию менять свою жизнь к лучшему.
«Когда мы находим что-то, так глубоко сидящее в нас на биологическом уровне, мы допускаем, что оно существует, потому что оно обладает определенными преимуществами — в ином случае природа бы нас не обременяла этим, — объясняет профессор Джэром Уэйкфилд. — Я считаю, что нормальная функция сильных негативных эмоций — это остановить нормальное функционирование нашего организма, чтобы временно переключить нас на что-то особенное».