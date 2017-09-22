Депрессия воспитывает силачей

Чувство глубокой подавленности, известное как депрессия, — необходимый элемент для человека на пути его формирования как сильной личности, утверждают американские ученые.

Глобальный экономический кризис, как ни на ком другом отразился на моральном состоянии населения США, увеличив популярность антидепрессантов и успокоительных средств.

В связи с этим ученые вновь подняли вопрос: не так ли уж это безопасно — избавляться от плохого настроения столь простым и быстрым способом?

Проведя ряд исследований, американские ученые из Университета Нью-Йорка пришли к выводу, что депрессия, несмотря на свои явно негативные симптомы, несет вполне определенную положительную функцию, являясь не только защитным барьером, но и состоянием, способствующим значительным достижениям и делающим свою «жертву» более сильной и способной справиться с жизненными невзгодами.

В то же время лечение депрессии медицинским путем — применение лекарственных препаратов, широко распространенных и популярных в современном обществе, — оказывает человеку медвежью услугу, пишет Сегодня.

Искусственно поднимая настроение, антидепрессанты заставляют нас жалеть себя и уничтожают мотивацию менять свою жизнь к лучшему.

«Когда мы находим что-то, так глубоко сидящее в нас на биологическом уровне, мы допускаем, что оно существует, потому что оно обладает определенными преимуществами — в ином случае природа бы нас не обременяла этим, — объясняет профессор Джэром Уэйкфилд. — Я считаю, что нормальная функция сильных негативных эмоций — это остановить нормальное функционирование нашего организма, чтобы временно переключить нас на что-то особенное».

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