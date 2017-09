Хронический недосып грозит ожирением, диабетом и алкоголизмом

Новое исследовани, результаты которого опубликованы в последнем номере The New England Journal of Medicine («Медицинского журнала Новой Англии»), показало, что для того, чтобы избежать сбоев в работе сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной и нервной систем, человеку необходимо высыпаться.

Согласно приведенным в журнале данным, от 50 до 70 миллионов американцев в той или иной форме страдают от расстройства сна, а также хронически недосыпают

Ученые выяснили, что недостаток полноценного ночного отдыха ведет к ожирению, а эта проблема для американцев актуальна как ни для кого. Недосып ведет к повышенной выработке у человека «гормона голода» — грелина. Человеческий организм стремится «чем-нибудь» компенсировать недостаток сна и вырабатывает этот гормон, вызывая желание поесть.

Показательно, что большинство страдающих ожирением людей ведут «ночной» образ жизни. Вместе с тем, во время сна вырабатывается другой гормон — лептин, который подавляет аппетит, передает со ссылкой на журнал ИТАР-ТАСС.

Кроме того, ученые установили, что люди, которые спят менее пяти часов в сутки, в два с половиной раза больше подвергаются риску заболеть диабетом, чем те, кто спит необходимое количество часов. Недосыпающие люди также почти вдвое больше рискуют получить инфаркт, чем те, кто высыпается. У недосыпающих также повышается кровяное давление, отмечают врачи.

Согласно данным другого исследования по этой теме, итоги которого также опубликованы в журнале, в 2007 году порядка 20% серьезных автомобильных аварий в США, в результате которых пострадали люди, произошли с участием невыспавшихся водителей.

По данным медиков, недосып чреват серьезными последствиями в виде депрессий, нервных расстройств и даже алкоголизма.

Вместе с тем некоторые ученые говорят о пользе бессонницы. Так, исследователь из Университета Миссури в начале прошлого года выяснил, что недосыпание может быть и преимуществом. Наблюдая за более чем 2500 пациентами, доктор Дэниэл К. Винсон, читающий в университете курс, посвященный медицинскому обслуживанию семей и отдельных районов, обнаружил неожиданное обстоятельство: пациенты, которые жалуются на сонливость, реже получают травмы.

«Возможно, человек, который чувствует сонливость, начинает вести себя иначе, — предположил Винсон. — Если я почувствую настоящую усталость, то, возможно, не пойду заниматься спортом или не сяду за руль машины. Если, чувствуя изнеможение, мы меняем образ жизни, то, наверно, потому и риск травматизма снижается».

Но все же большинство институтов, занимающихся данной проблемой, пока лишь подсчитывают убытки, а не прибыль от недосыпа. По данным Национального фонда сна, базирующегося в Вашингтоне, экономике США проблема обходится примерно в 100 миллиардов долларов в год — таковы убытки от невысокой производительности труда, расходов на лечение и других факторов.

