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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко: ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд
    Опубликовано: 2017-09-21 16:00:12

    ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения. Об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко к участникам Украинского финансового форума, сообщает пресс-служба Главы государства.

    «Пришел, наконец, тот момент, когда мы достаточно уверенно можем говорить о свете в конце темного туннеля, который теперь уже остался позади. С которого мы с вами вышли на открытое пространство с широким горизонтом развития», – отметил он.

    По словам Президента, так или иначе, но статистика - главный свидетель, что худшее в украинской экономике уж точно в прошлом. «Получив мощнейший удар - из-за войны, агрессивного закрытия Россией до недавнего времени крупнейшего нашего рынка и даже из-за российской блокады экспорта в третьи страны - мы не просто выстояли, не просто избежали дефолта ... Мы - заложили основу для устойчивого развития», – подчеркнул Глава государства.

    «Жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налоговой нагрузки, дерегулирование, антикоррупционные меры, открытие новых внешних рынков, в том числе и благодаря Соглашению об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом - все это расчистило путь к восстановлению нашей экономики», – заявил он.

    Президент отметил, что ВВП растет уже шесть кварталов подряд после четырнадцати кварталов падения.

    Напомним, рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

    Проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.

    Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 6% рост реального ВВП до 3%.

    Инф. for-ua.com

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