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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Облаштувавши досить пристойні умови проживання, інтернат на Хмельниччині продовжує застосовувати до підопічних необґрунтовані заборони і використовувати «карцер»
    Опубликовано: 2017-09-21 08:33:40

    Такого висновку дійшла моніторингова група національного превентивного механізму, відвідавши без попередження Зяньковецький психоневрологічний інтернат (Хмельницька область).
    До складу моніторингової групи увійшли представники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Олена Темченко та Лариса Боюк, а також монітори НПМ Олег Григор’єв, Уляна Шевченко, Андрій Преподобний і Наталія Чулкова.
    Моніторингова група ознайомилась із умовами проживання підопічних, вивчила стан надання їм реабілітаційних і медичних послуг, організацію отримання пенсійних коштів, харчування тощо.
    Варто зауважити, що під час попереднього візиту до закладу монітори виявили низку порушень, щодо усунення яких були надані рекомендації Уповноваженого з прав людини, та більшість з яких були виконані. Відбулось покращення матеріально-побутових умов проживання підопічних, облаштована територія інтернату, вживаються заходи з організації їхнього дозвілля тощо.
    Однак моніторингова група констатувала, що в установі залишилася невирішеною низка проблемних питань, найголовніше серед яких – нехтування інтересами підопічних.
    Так, не враховані принципи гідного ставлення до підопічних, які перебувають у стані загострення психічних розладів. Під час психомоторного збудження їх закривають у порожній кімнаті без вікон, з бетонною підлогою, оббитими металевим листом дверима (розміром 1м х1,3 м). Один із підопічних розповів, що у такому «кам’яному мішку» часто закривають за непослух, а взимку тримають там навіть без одягу. Попри те, що не внормовано порядок ізоляції таких людей в установах соцзахисту, законодавство чітко забороняє неналежне і таке, що принижує гідність, поводження з такими підопічними.
    Монітори наполягали на тому, щоб уквітчаною і доглянутою територією інтернату могли користуватися всі підопічні. Адже більшість людей «гуляє» у спеціально обладнаному прогулянковому дворику. Хоча там є спортивний майданчик і великий критий павільйон, але підопічним фактично немає доступу до іншої території.
    «Вони щоденно проводять свій час або у спеціальних приміщеннях з телевізором (за поганої погоди), або на майданчику, огородженому зі всіх сторін. При цьому знаходитись у палатах можуть лише окремі підопічні», – ділиться враженнями монітор Уляна Шевченко.
    Вразив і неохайний вигляд чоловіків. «Вони одягнуті у старий, часто зіпсований, одяг та рвані черевики або ж у гумове взуття. Одяг спільний для всіх. Чи могли б ви носити хоч і випрані, але одяг і білизну сусіда?», – з обуренням запитувала у працівників громадський монітор Наталія Чулкова.
    Також монітори відзначили порушення в забезпеченні реабілітації осіб з інвалідністю, в організації їхнього догляду, відсутності особистих речей та засобів гігієни тощо.
    «На жаль, ситуація з дотриманням прав людини в психоневрологічних інтернатах буде залишатися без змін, допоки вона буде прихована від громадськості», – зазначає Олег Григор’єв, монітор НПМ.
    Під час підведення підсумків керівництво і персонал інтернату висловив готовність до змін. Найпершим завданням вказана зміна пріоритетів – від зміцнення матеріально-технічної бази інтернату до реального забезпечення потреб підопічних.
    За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені відповідні акти реагування Уповноваженого з прав людини.

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