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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина нарастила экспорт подсолнечного масла в полтора раза
    Опубликовано: 2017-09-21 12:00:30

    По итогам первого полугодия 2017 года экспорт подсолнечного масла из Украины вырос на 57% — до $212 млн. Какие страны покупают украинское масло.

    В первом полугодии 2017 г. Украина экспортировала подсолнечного масла в более 100 стран мира на сумму около $212 млн, что на 57% больше прошлого года. Такие данные приводит Центр поддержки экспорта при УСПП со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

    В 2016 году Украина экспортировала подсолнечное масло в 117 стран мира на сумму $287 млн, что на 24% больше, чем в 2015 году.

    Согласно данным Центра поддержки экспорта при УСПП, в первом полугодии 2017 г. региональная структура экспорта украинской продукции следующая: Азия — 54% или $114 млн, Африка — 21% или более $45 млн, Европа — 15% или более $33 млн, СНГ и Америка, Австралия и Океания — 10% или почти $20 млн.

    В 2017 г. по сравнению с первым полугодием 2016 г. украинские компании существенно увеличили экспортные поставки в такие страны: Египет (на $27 млн или + 29,4%), Малайзию (на $18 млн или + 17,8%), Польшу (более $7 млн или + 314%) и Китай (на 4 млн долл. или + 224%).

    "У отечественных экспортеров есть отличная возможность увеличить доходность от экспорта подсолнечного масла. Для этого им стоит устанавливать прямые контакты с супермаркетами, а в США, в том числе и с дистрибьюторами с целью поставок масла в бутилированном виде", — отметил, выступая на конференциях, Денис Красников. По оценкам экспертов Центра поддержки экспорта при УСПП, реализация подсолнечного масла в фасованном виде в сравнении с продажами наливом увеличит цену продукта на 20% — с 0,84 евроцента до 1 евро за литр. При этом, по словам эксперта, важно правильно определить целевые рынки — где есть хорошая цена, дающая высокую добавленную стоимость. А также вести активные переговоры с дистрибуторами и торговыми сетями.

    По словам генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука, объемы поставок фасованного подсолнечного масла украинскими поставщиками на европейские рынки растут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составляет до 40%. "Нужно учитывать падение цен на наливное масло, которое буквально подталкивает производителей продавать бутилированное масло", — отмечает г-н Капшук. По его прогнозам, экспорт фасованного подсолнечного масла из Украины по итогам 2017 г. вырастет на 30% и достигнет 1 млн т.

    Инф. delo.ua

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