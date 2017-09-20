Правильный алгоритм поиска подходящего адвоката

Если вам понадобился адвокат, то нужно правильно сформулировать для себя проблемы и стараться искать специалиста, который разбирается именно в ней. Допустим, вам необходим адвокат, хорошо понимающий законы по жилищным вопросам, вот его и ищите, ведь адвокат по уголовной ответственности вам здесь не поможет. Равно как не поможет и специалист, работающий по всем направлениям сразу.

Зайдите на подходящий сайт, но ни в коем случае не видитесь на проплаченную рекламу. Несколько первых ссылок, которые выдает поисковый робот (допустим, Гугл), помечены как «Реклама» и попали туда, проплатив это место. Ищите реально пользующийся популярностью ресурс, например, http://mib.od.ua/our-services/zhilishnie-spory. Также проверьте сайт — он должен быть хорошо сделан и иметь необходимую информацию, ведь он показывает, как адвокат (или контора адвокатов) относиться к своим клиентам. Там должны быть примеры работы адвокатов.

Отбросьте все фирмы, где работают простые юристы — вам нужен именно адвокат, который может представлять ваши интересы в суде. Юрист такой возможности не имеет. И проверить, действительно ли адвокат имеет разрешение очень просто — он должен быть зарегистрирован в палате адвокатов.

Подобрали несколько сайтов? Сделайте «контрольный звонок» — опишите свою проблему и постарайтесь выяснить, смогут ли они ее решить, и как будут решать. Малейшая неуверенность в голосе специалиста свидетельствует о том, что он сам не знает, как решить ваше дело. Значит, лучше поискать того, кто уже решал проблемы такого рода.

Последнее — не спрашивайте, сколько это будет стоить по телефону. Даже если вам назовут приблизительную цифру, она не будет иметь никакого отношения к реальности. Стоимость зависит от того, как будет вестись дело, и написание нескольких исков с двумя явками на судебное заседание будет намного дешевле полноценной работы, чтобы выиграть дело.