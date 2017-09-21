Лекарство от страха

Лекарство, традиционно используемое для лечения больных со слабым сердцем, показало неожиданный результат: оно помогло людям забыть приобретенные фобии и преодолеть посттравматический стресс.

Ученые давно пытаются найти лекарство, которое помогло бы человеку с нервными расстройствами побороть старые страхи.





Пока в современных клиниках применяют следующую методику: все, что может вызвать приступ неприятных эмоций, предлагается больному в спокойной, умиротворенной обстановке. Со временем человек забывает о связи, ассоциациях, которые могут напомнить ему о неприятных событиях в его жизни. Однако такой способ не всегда помогает. И спустя годы вследствие какого-либо события страх к пациентам может вернуться.





Некоторые врачи начали искать физиологический подход к решению проблемы. Поначалу биологи обнаружили, что вещество пропранолол помогает животным «забыть» неприятные ассоциации. Затем появились публикации, предполагающие, что такое же воздействие оно имеет и на человека.





Проверить его действие решила группа специалистов под руководством Мерел Киндт (Merel Kindt) из университета Амстердама (UvA). 60 здоровых студентов усадили перед монитором, демонстрирующим фотографии пауков. Каждый раз при появлении на экране членистоногого человек ощущал удар током (не слишком болезненный, но все же неприятный). Так людей приучили бояться картинки даже в отсутствие воздействия тока (реакцию измеряли по движению мышц, заставляющих моргать глаза).





Затем одной половине группы выдали пропранолол, а другой — плацебо. На второй и третий день эксперимент повторили. Выяснилось, что группа, принимавшая лекарство, проявляла гораздо меньший страх перед картинками. Это отчасти может свидетельствовать о том, что страх (память о связи картинки и удара током) при дальнейшем лечении уйдет навсегда.





«Современными методами мы не можем точно зафиксировать тот факт, что фобия ушла, но она, несомненно, сильно уменьшилась», — говорит Киндт.





Как же действует пропранолол? Это вещество является β-адреноблокатором, он блокирует действие адренорецепторов обоих типов.





Когда человек находится в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, в его кровь выбрасывается большая доза адреналина. Если какие-либо факторы вновь напоминают больному о прошлых неприятностях, выброс адреналина повторяется, а иногда реакция даже может усилиться.





В своей статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience, ученые предполагают, что пропранолол снижает чувствительность миндалевидного тела к адреналину (соответственно, подавляет чувство страха). А значит, со временем он может «оборвать» связь между воспоминаниями и реакцией организма на них.





Впрочем, у этого исследования есть свои слабые стороны. К примеру, эксперименты проводились всего лишь в течение трех дней. Некоторые специалисты считают, что перед началом работы над созданием лекарства для действительно тяжелых пациентов необходимо провести более длительные испытания (хотя бы повторить эксперимент по прошествии нескольких недель).





Кроме того, как замечают другие научные группы, посттравматический стресс может проявляться в виде агрессии или чувства стыда, на которые команда Киндт не обратила никакого внимания. Необходимо выяснить, какое влияние пропранолол оказывает на них.





Мерел как раз собирается начать подобные испытания, а заодно провести сканирование мозга «пациентов».

sportzal.com