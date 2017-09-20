Що потрібно знати пенсіонерам, які виїжджають за кордон

Трапляється так, що літні люди на старості років переїжджають на постійне проживання за кордон до своїх дітей. Для того, щоб не мати клопоту у майбутньому із пенсією, необхідно заздалегідь подбати про виплату.

Про те, що необхідно зробити у такому випадку, повідомили у Партії Пенсіонерів України.

Відтак, якщо ви виїжджаєте на постійне проживання за кордон, вам необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України з заявою про припинення виплати пенсії:

Пенсія, яку ви отримували в Україні до виїзду на постійне проживання в іншу країну, за вашою заявою може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Надалі виплата пенсії в Україні припиняється. До заяви про припинення виплати пенсії додається закордонний паспорт з відповідним записом про виїзд на постійне проживання за кордон та талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

Виплата пенсії за кордоном можлива лише за наявності двостороннього договору (угоди) про соціальне забезпечення між Україною та державою, до якої ви виїжджаєте на постійне проживання.

У разі виїзду на постійне проживання до країн Співдружності Незалежних Держав ( а це такі країни як – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) пенсія, яку ви отримували в Україні до виїзду на постійне проживання в одну з цих країн, за вашою заявою може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Надалі виплата пенсії в Україні припиняється.

Після переїзду вам потрібно звернутись до територіального органу за новим місцем проживання з заявою про призначення вам пенсії. Пенсію вам буде призначено за законодавством держави нового місця проживання.

У разі переїзду до таких країн як Естонія, Латвія, Литва, а також Болгарія, Іспанія, Словаччина, Чехія пенсія, яку ви отримували в Україні до виїзду на постійне проживання в одну з цих країн, за вашою заявою може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Надалі виплата пенсії в Україні припиняється.

Після переїзду вам потрібно звернутись до територіального органу з призначення пенсії з заявою про переказ вам пенсії, призначеної в Україні. В заяві слід вказати назву органу Пенсійного фонду в Україні, в якому ви перебували на обліку перед від’їздом за кордон. Ця заява разом з документами, які підтверджують вашу реєстрацію за новим місцем проживання надсилається до Пенсійного фонду України (01014, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9), який приймає рішення щодо переказування вам пенсії. При цьому потрібно дотримуватись вимоги щодо повідомлення "Про знаходження в живих особи, яка отримує пенсію" за зразком бланку, який буде вам надсилатись Пенсійним фондом України щорічно для його заповнення та повернення на адресу Фонду.

Інформаційний відділ Партії Пенсіонерів України