Белорусы помогут строить дороги в Украине

Укравтодор будет сотрудничать с Белавтодором для повышения качества украинских дорог.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Фейсбук.

“В рамках дальнейшего расширения конкуренции на рынке услуг в дорожной отрасли и повышения качества работ по строительству и ремонту дорог в Украине руководители Укравтодора встретились с генеральным директором холдинговой компании «Белавтодор» Юрием Масюком. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с белорусской компанией в плоскости строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в Украине”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, основными видами деятельности холдинга «Белавтодор» является строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог. В период с 2010 по 2016 гг. предприятиями холдинга успешно реализованы такие проекты в Республике Беларусь: объездная дорога на территории Национального парка «Беловежская пуща», дорога М-4 Минск-Могилев с мостом через р. Днепр, Юго-Восточная объездная дорога г. Островец, мосты через реки Днепр, Западная Двина, Сож, Щара, Уборть, Птичь, Бася, вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг. г. Минск.

Инф. finance.ua