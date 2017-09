Ученые придумали новый способ уморить опухоль голодом Опубликовано: Как известно, рост злокачественных опухолей зависит, среди прочего, от количества питательных веществ, поступающих через кровь. Канадские исследователи предложили инновационный метод контроля этого процесса, который может стать основой качественно иных способов лечения рака. Отчет об открытии нового механизма влияния на рост кровеносных сосудов, через который осуществляется питание злокачественных опухолей, помещен в пршлом февральском выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Как обнаружили д-р Janusz Rak из Research Institute of the McGill University Health Centre (MUHC) при Montreal Children’s Hospital, д-р Khalid Al-Nedawi и Brian Meehan, опухолевые клетки выпускают так называемые микровезикулы, через которые опухоли «общаются» с эндотелиальными клетками кровеносных сосудов и стимулируют изменения в их поведении. Микровезикулы содержат специфические белки, которые при попадании на эндотелий вызывают патологическое формирование новых кровеносных сосудов. Эти сосуды растут по направлению к опухоли и снабжают ее питательными веществами, необходимыми для роста. Эффективно нейтрализовать этот процесс и, в конечном счете, лишить опухоль питания поможет вещество дианнексин, используемое в настоящее время как антитромботический препарат. Как in vitro, так и in vivo он предотвращает формирование новых кровеносных сосудов у мышей с раком, что закономерно подавляет рост опухоли«, — объясняет д-р Rak. Молекулы дианнексина блокируют in vitro слияние микровезикул и эндотелиальных клеток. Особенно важно то, что при постановке опытов на мышах, больных раком, замедление роста кровеносного сосуда к опухоли сопровождалось «эффектом антирака» и к тому же происходило без использования какой-либо дополнительной химиотерапии. Предположительно, в комбинации с другими средствами этот новый способ лечения рака станет еще мощнее. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.