Отчет об открытии нового механизма влияния на рост кровеносных сосудов, через который осуществляется питание злокачественных опухолей, помещен в пршлом февральском выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Как обнаружили д-р Janusz Rak из Research Institute of the McGill University Health Centre (MUHC) при Montreal Children’s Hospital, д-р Khalid Al-Nedawi и Brian Meehan, опухолевые клетки выпускают так называемые микровезикулы, через которые опухоли «общаются» с эндотелиальными клетками кровеносных сосудов и стимулируют изменения в их поведении. Микровезикулы содержат специфические белки, которые при попадании на эндотелий вызывают патологическое формирование новых кровеносных сосудов. Эти сосуды растут по направлению к опухоли и снабжают ее питательными веществами, необходимыми для роста.
Эффективно нейтрализовать этот процесс и, в конечном счете, лишить опухоль питания поможет вещество дианнексин, используемое в настоящее время как антитромботический препарат. Как in vitro, так и in vivo он предотвращает формирование новых кровеносных сосудов у мышей с раком, что закономерно подавляет рост опухоли«, — объясняет д-р Rak. Молекулы дианнексина блокируют in vitro слияние микровезикул и эндотелиальных клеток. Особенно важно то, что при постановке опытов на мышах, больных раком, замедление роста кровеносного сосуда к опухоли сопровождалось «эффектом антирака» и к тому же происходило без использования какой-либо дополнительной химиотерапии. Предположительно, в комбинации с другими средствами этот новый способ лечения рака станет еще мощнее.