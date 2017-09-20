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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечение трубного бесплодия
    Опубликовано: 2017-09-20 19:24:57

    Лечение трубного бесплодия начинают с мероприятий консервативного характера. Учитывая частоту поражения маточных труб воспалительной этиологии, больной назначается комплексная противовоспалительная терапия, которая должна носить этапный характер и включать:



    купирование воспалительного процесса;



    восстановление проходимости маточных труб;



    коррекцию нарушений их функции;



    активизацию гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.



    Лечению хронического сальпингоофорита с бесплодием должны предшествовать: исключение специфического воспаления в придатках (осмотр фтизиогинеколога, обследование пациентки, направленное на выявление туберкулезной этиологии заболевания, исключение гонореи); обязательное исследование функции яичников по тестам функциональной диагностики. Консервативная терапия должна носить этапный характер и состоять из фармакотерапии (проводят только на первом этапе) и немедикаментозного лечения (первый—третий этапы лечения).



    При хронических сальпингоофоритах:



    на первом этапе в комплекс лечения включаются гоновакцина, биостимуляторы, пирогенал, продигиозан, ферменты, глюкокортикоиды, лидаза, ронидаза, при обострении процесса — антибиотики. Лечение гоновакциной проводится в рамках специфической иммунотерапии. Лечение начинают с введения гоновакцины в дозе 300—400 млн микробных тел. Инъекции проводят с интервалом в 1—2 дня (в зависимости от реакции), а дозу повышают с каждой инъекцией на 150—300 млн микробных тел. Допустимая разовая доза— не более 2 млрд микробных тел, количество инъекций 6—8 на курс. Также применяется так называемая очаговая вакцинация: введение гоновакцины в подслизистый слой шейки матки и уретры;



    второй этап включает в себя физиотерапию — радоновые ванны, озокерит, лечебные грязи или сероводородные ванны;



    третий этап проводят в тех случаях, когда после второго этапа проходимость маточных труб восстановлена, но нарушено их функциональное состояние. Основное лечение — сероводородная ванна (100 мг/л на хлоридно-натриевой основе). Лечение начинают с 5—7-го дня цикла.



    При отсутствии положительных результатов от консервативной терапии показано хирургическое лечение (пластические операции на трубах).



    К основным хирургическим вмешательствам, предпринимаемым на трубах, относятся:



    фимбриолиз — освобождение фимбрий из сращений;



    сальпинголизис — разделение сращений вокруг труб, ликвидация перегибов и искривлений;



    сальпингостоматопластика — создание нового отверстия в маточной трубе с запаянным ампулярным концом;



    сальпинго-сальпингоанастомоз, заключающийся в резекции трубы с иссечением суженной облитерированной части;



    пересадка трубы в матку, которая производится при окклюзии трубы в интрамуральной части и сохранении ее проходимости в среднем и дистальном отделах.



    Противопоказания к операции:



    возраст пациентки старше 35 лет;



    длительность заболевания более 10 лет;



    туберкулез органов малого таза;



    частые обострения воспалительного процесса в придатках матки (2 раза и более в год) или недавно (до 1 года) перенесенный острый воспалительный процесс;



    IV степень окклюзии дистального отдела маточной трубы (гидросальпинкс диаметром более 25 мм);



    спаечный процесс в малом тазу III степени выраженности (плотные инкапсулированные сращения вокруг труб и яичников, вовлечение в процесс петель кишечника);



    короткие маточные трубы или большая протяженность участка облитерации;



    стойкая ановуляция, не поддающаяся гормональной терапии.



    Реабилитация больных после операций на маточных трубах включает диспансерное наблюдение с проведением комплексного противовоспалительного лечения, санаторно-курортной терапии

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