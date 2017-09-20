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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Быстрые кредиты в Украине: что важно знать и как оформить
    Опубликовано: 2017-09-20 11:37:15

    В жизни каждого человека может наступить ситуация, когда срочно необходима определенная сумма в долг. И здесь сразу возникает вопрос: как оформить быстрый кредит или какие еще способы существуют для получения денег? На самом деле получить деньги сейчас можно несколькими способами:

    1. Обратиться за помощью к своим друзьям.

    2. Пойти в банк и попытаться сделать все там.

    3. Искать другие выходы.

    Как правило, первый вариант является самым простым, но далеко не все друзья или родственники могут прийти на помощь, часто бывает и так, что человек не хочет обращаться к ним. В банк также обращаться особого смысла нет, особенно, если деньги нужны только на определенное время. Ведь для получения кредита в банке, придется потратить несколько дней на сбор документов и ожидание решения. Самый логичный способ – это взять кредит онлайн в Украине, а как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

    Как взять деньги онлайн

    Сейчас на территории Украины каждый человек сможет получить кредиты онлайн на карту в компании "СС Лоун", которая предоставляет шикарные условия для всех своих клиентов. Сразу отметим, что "СС Лоун" занимает лидирующие позиции в этом сегменте рынка, ведь она всегда предоставляет низкие проценты и честные условия на кредитование. Чтобы получить кредит на карту в этой компании, нужно выполнить несколько действий:

    1. В первую очередь вы должны определиться, какая сумма вас интересует, и когда вы сможете ее отдать. На официальном сайте "СС Лоун" есть удобный калькулятор, который сразу подсчитывает проценты и показывает, какую итоговую сумму вам придется заплатить в указанный период времени. Обращаем внимание, что следует здраво оценивать свои силы.

    2. Выбрав сумму, вы можете просто заполнить заявку на сайте. Как правило, с ней не возникнет никаких вопросов, ведь она напоминает стандартную регистрацию. Однако к ее заполнению стоит подойти со всей ответственностью, ведь даже незначительная ошибка в данных может привести к отказу по займу.

    3. Помимо этого вам придется подтвердить свою личность. Сделать это совсем не сложно, достаточно просто сделать качественную фотографию своего паспорта и лица с ним. Отправить фото следует во время завершения заполнении заявки. Если качество фото будет низкое, кредит могут не выдать. Так как ваше лицо и все надписи на паспорте должны быть четко видны сотрудникам этой компании.

    После заполнения заявки, она отправится на рассмотрение. Как правило, вероятность ее удобрения 99%, но только в том случае, если к ее заполнению не возникнет никаких вопросов. Если вы сделаете ошибку в данных или фотография оставит вопросы, никто кредит не выдаст. В таком случае консультанты будут связываться с вами, чтобы перепроверить всю информацию или укажут на недостатки во время заполнения заявки.

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