Дитина в автокріслі – компроміси неприпустимі Опубликовано: Національна інформаційна кампанія H-Road звертає увагу на правила перевезення дітей в транспортних засобах (ТЗ) і закликає водіїв бути відповідальними батьками та не піддавати життя та здоров'я дитини небезпеці під час руху.

За даними Департаменту патрульної поліції України, за січень-серпень 2017 року сталося 3082 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) за участю осіб, що не досягли вісімнадцятирічного віку, з яких 2720 ДТП з постраждалими.

Перевезення дітей в ТЗ визначається Правилами дорожнього руху (ПДР) України. Згідно з пунктом 21.11.б, для перевезення дитини в ТЗ слід встановити спеціальний засіб, який дає змогу пристебнути малюка за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу. Ідеться про дитячі автокрісла. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, їх використання знижує смертність дітей у разі ДТП на 54%, ризик отримання травми – на 70%.

Залучення уваги українських водіїв до правил перевезення дітей в ТЗ стало одним з пріоритетних напрямків Національної інформаційної кампанії H-Road, ініційованої компанією «Хюндай Мотор Україна». У рамках проекту розроблений спеціальний тест, за допомогою якого відповідальні батьки з 19 вересня по 6 жовтня 2017 року зможуть перевірити, наскільки добре знають правила перевезення дітей та особливості вибору дитячого автокрісла.

«Життя дитини – найвища цінність. І будь-хто з батьків повинен усвідомлювати, що його безпечність може стати причиною непоправного лиха. Ми хочемо, щоб українські мами і тата були відповідальними водіями і завжди, відправляючись в дорогу з дитиною, ставили на перше місце його безпеку. Розраховуємо, що тематичні активності в рамках освітнього проекту H-Road переконають багатьох батьків у винятковій важливості використання дитячого автокрісла», – прокоментував ініціативу директор по маркетингу «Хюндай Мотор Україна» Тарас Лопачак.

Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, в Україні поки немає штрафу за порушення правил перевезення дітей в ТЗ, передбачено лише попередження. Однак проект закону, за яким водіїв, що не використовують дитячі автокрісла, будуть штрафувати на суму від 255 до 340 гривень, зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо: всі небайдужі українці можуть висловити свою відданість ідеї відповідальної поведінки на дорогах та дотримання правил дорожнього руху за допомогою спеціально розроблених стікерів та аксесуарів з символікою соціальної кампанії H-Road. Атрибутика продається в дилерських салонах «Хюндай». Усі кошти від її реалізації будуть спрямовані на підготовку національної паралімпійської збірної України до наступних Паралімпійських ігор. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

