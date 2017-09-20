Инвестгруппа ICU выкупает пенсионный фонд у Лакшми Миттала

"АрселорМиттал Кривой Рог" продает контрольную долю в пенсионном фонде "Сберегательный" инвестгруппе ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU) приобрести долю в уставном капитале ООО "МС Социальный проект" (оба — Киев).

Согласно сообщению ведомства, указанная покупка обеспечит ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" свыше 50% голосов в высшем органе управления этой компании.

ICU в своем сообщении уточняет, что ООО "МС Социальный проект" является учредителем открытого негосударственного пенсионного фонда "Сберегательный". Активы фонда по состоянию на 15 сентября составляют 31,388 млн грн, количество участников — более 30 тыс.

"Приобретение компании является частью стратегического плана развития направления негосударственного пенсионного обеспечения и позволит повысить эффективность управления фондом за счет оптимизации затрат и процесса принятия инвестиционных решений, что позитивно скажется на результатах деятельности фонда", — цитируется в сообщении управляющий директор группы ICU Константин Стеценко.

По данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, владельцем ООО "МС Социальный проект" является ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Конечным собственником — председатель совета директоров и совладелец ArcelorMittal Лакшми Миттал.

В пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" отказались комментировать это событие.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все — Киев).

Основными партнерами группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями по 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

Инф. delo.ua