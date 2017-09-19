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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дверные доводчики – плавное закрывание дверей
    Опубликовано: 2017-09-19 12:25:27

    Современные дверные доводчики относятся к таким устройствам, которые обеспечивают автоматическое и плавное закрывание входной двери с определенной предварительно скоростью и единовременным защелкиванием дверного замка.

    Требовательные клиенты в настоящее время останавливают свой выбор на доводчиках с так называемым кулачковым механизмом. Они отличаются тем, что усилие тут выполняется с помощью клапанов. Также кулачковый механизм позволяет настраивать некоторые дополнительные возможности – например, функцию ветряного тормоза или дохлопа двери.

    Доводчик дверей защищает дверные конструкции, продлевает срок их эксплуатации, избавляют от сквозняков и мешающих хлопков. Помимо того, модели доводчика двери с фиксацией открытого положения, позволяют удерживать дверцу в таком состоянии.

    Если говорить о достоинствах такого товара, как доводчики для двери Ryobi, то одной из основных причин является теплоизоляция – доводчик двери обеспечивает достаточно плотное прилегание, а также всегда закроет за вами дверцу, даже если вы куда-нибудь торопитесь. Приобрести такое полезное устройство сегодня можно без проблем. В интернете стоимость его является самой доступной.

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