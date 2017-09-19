Дверные доводчики – плавное закрывание дверей

Современные дверные доводчики относятся к таким устройствам, которые обеспечивают автоматическое и плавное закрывание входной двери с определенной предварительно скоростью и единовременным защелкиванием дверного замка.

Требовательные клиенты в настоящее время останавливают свой выбор на доводчиках с так называемым кулачковым механизмом. Они отличаются тем, что усилие тут выполняется с помощью клапанов. Также кулачковый механизм позволяет настраивать некоторые дополнительные возможности – например, функцию ветряного тормоза или дохлопа двери.

Доводчик дверей защищает дверные конструкции, продлевает срок их эксплуатации, избавляют от сквозняков и мешающих хлопков. Помимо того, модели доводчика двери с фиксацией открытого положения, позволяют удерживать дверцу в таком состоянии.

Если говорить о достоинствах такого товара, как доводчики для двери Ryobi, то одной из основных причин является теплоизоляция – доводчик двери обеспечивает достаточно плотное прилегание, а также всегда закроет за вами дверцу, даже если вы куда-нибудь торопитесь. Приобрести такое полезное устройство сегодня можно без проблем. В интернете стоимость его является самой доступной.

