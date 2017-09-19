Что будет с ценами на молочную продукцию в сентябре

Несмотря на невысокий спрос со стороны потребителей, производители цельномолочной продукции намерены в сентябре поднять цены на 3-4%.

Производители, начиная с конца августа, проводят активные переговоры с дистрибьюторами и торговыми сетями с целью увеличения цен на свою продукцию в начале сентября, сообщает "Инфагро".

К таким шагам их движет существенное подорожание сырья и надежда на увеличение покупательского спроса с началом учебного года.

В конце августа свежие молокопродукты заводами продаются по: молоко (2,5%) в дешевой упаковке (пленке) — 15-18 грн/л, кефир (2,5%) — 17-19,5 грн/л, сметана (15%) — 40-48 грн/кг, творог (9%) — 75-90 грн/кг.

В сентябре цельномолочные продукты, скорее всего, подорожают на 3-4%

Цельномолочники надеются на осеннее увеличение продаж, невзирая на рост цен. Но нет уверенности, что в этом году так будет. Спрос на их продукцию и до очередного подорожания был слабым. Это заставило многих уменьшить продажи, хотя в прошлом месяце падение продаж многим операторам все-таки удалось остановить, судя по производственной статистике.

В июле выпуск товарного молока даже немного вырос до 35,2 тыс. т, кисломолочных продуктов произведено столько же, как и в предыдущем месяце, 34,4 тыс. т, а творожной продукции — на 2% меньше, 5,3 тыс. т.

Операторы рассчитывают на незначительное августовское и весьма заметное сентябрьское увеличение выпуска цельномолочной продукции.

Как сообщало Delo.UA, экспорт молочных продуктов из Украины в январе — июне 2017 года составил $117,2 млн, что на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом внутреннее производство молочной продукции падает. По итогам июня по сравнению с маем выпуск товарного молока уменьшился сразу на 10% до 35 тыс. т, кисломолочных продуктов — на 4%, до 34 тыс. т, а творожной продукции — и вовсе на 13%.

Инф. delo.ua