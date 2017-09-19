Медицинская этика и общечеловеческая мораль Опубликовано: Вмешательство в процесс деторождения, возможность выбраковки неполноценных в генетическом отношении оплодотворенных яйцеклеток, опасность манипулирования половыми клетками очертили круг правовых и моральных вопросов, связанных с новыми репродуктивными технологиями: право на занятие практикой такого рода, правовой и этический статус эмбриона и фертильных тканей, правовой и моральный статус искусственного оплодотворения, правомерность замораживания эмбрионов, яйцеклеток, сперматозоидов, сроки их хранения и использование их для реципиентов (донорство яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов), права и обязанности доноров половых клеток, правовые и этические особенности суррогатного материнства и др. Программы суррогатного материнства и донорства можно признать наиболее конфликтными, подчас непредсказуемыми, эмоционально напряженными.







Международная медицинская общественность одобряет применение методов вспомогательных репродуктивных технологий, как в целом, так каждого в отдельности. В Заявлении «Об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрионов», принятом 39-й Всемирной медицинской ассамблеей в Мадриде в октябре 1987 года, отмечалось, что оплодотворение in vitro (IVF) или экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), а также трансплантация эмбрионов применяются во многих странах для лечения бесплодия. Эта операция имеет благоприятные последствия как для пациента, так и для общества в целом, не только как способ борьбы с бесплодием, но и как путь избегания генетических аномалий, а также для проведения фундаментальных исследований по репродукции и контрацепции.







С развитием технологии донорства ооцитов (яйцеклеток) и эмбрионов появились сенсационные сообщения о рождении детей женщинами, находящимися в состоянии менопаузы. Осуществление данной процедуры позволяет решать проблемы в случаях, когда потребность в материнстве возникает у пожилых женщин, потерявших взрослых детей, или по другим причинам.



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