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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НАПК проведет почти 300 проверок э-деклараций
    Опубликовано: 2017-09-18 16:30:30

    За две недели, с 21 августа по 6 сентября 2017 года, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции рассмотрели и проголосовали на заседаниях за 282 решения, большинство из которых касается о проведении полной проверок э-деклараций. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
    Количество принятых решений от общего составляет 279 решений, остальные - были сняты с рассмотрения или отправлены на доработку.
    "Большинство решений касается начала проведения полной проверки электронной декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также рассмотрения сообщения информации, указанной в сообщении субъекта обращения, о наличии оснований для проведения полной проверки электронной декларации", - говорится в сообщении.
    В ведомстве отметили, что в то же время количество проголосовавших решений за последние полгода, с января по 18 августа 2017 года, составляет 593 решения (с учетом тех решений, которые были сняты с рассмотрения на заседаниях НАПК). Среди них количество принятых решений составляет 447 решений.
    Как сообщал УНН, заместителя Черкасского городского председателя уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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