НАПК проведет почти 300 проверок э-деклараций Опубликовано: За две недели, с 21 августа по 6 сентября 2017 года, члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции рассмотрели и проголосовали на заседаниях за 282 решения, большинство из которых касается о проведении полной проверок э-деклараций. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Количество принятых решений от общего составляет 279 решений, остальные - были сняты с рассмотрения или отправлены на доработку.

"Большинство решений касается начала проведения полной проверки электронной декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также рассмотрения сообщения информации, указанной в сообщении субъекта обращения, о наличии оснований для проведения полной проверки электронной декларации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в то же время количество проголосовавших решений за последние полгода, с января по 18 августа 2017 года, составляет 593 решения (с учетом тех решений, которые были сняты с рассмотрения на заседаниях НАПК). Среди них количество принятых решений составляет 447 решений.

Как сообщал УНН, заместителя Черкасского городского председателя уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

