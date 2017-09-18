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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нацполиция планирует усилить ответственность за ложные заминирования
    Опубликовано: 2017-09-18 16:00:00

    Ответственность за ложные заминирования необходимо усилить. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, анализируя ситуацию в Украине с ложными сообщениями о заминировании на протяжении нескольких последних лет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

    По его словам, за последние пять-шесть лет, количество таких сообщений в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 таких вызовов в течение года. В то же время в 2014-2016 количество таких сообщений выросло более чем в четыре раза, и достигает более 800 сообщений.
    "Можно сделать вывод, что стремительный рост этого показателя произошел в 2014 году, именно в тот период, когда в Украине начались общественно-политические изменения и вооруженное противостояние на Востоке государства", - отметил В.Аброськин.

    Он добавил, что зачастую факты псевдозаминирований фиксируются в регионах, где происходят большинство общественных, политических и общественных событий в государстве. Так, за 8 месяцев 2017 всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве (96), а также Одесской (87), Днепропетровской (48), Харьковской (28), Львовской (26) и Херсонской (22) областях.

    Первый заместитель Председателя Нацполиции указал, что с начала 2017 полицией уже направлено в суд 57 дел этой категории преступлений, а в 183 случаях уголовные производства завершены.

    Согласно статистике, чаще всего объектами "минеров" становились админздания органов власти (146 фактов), помещения инфраструктуры (46) и учреждения торговли (29). Кроме того, поступило 76 сообщений о "заминировании" других объектов инфраструктуры.

    В.Аброськин отметил, что из-за очень мягкое законодательство относительно таких правонарушений, количество ложных сообщений находится на неприемлемо высоком уровне.

    "Рекомендовал бы "политическим деятелям" выразить свою озабоченность в связи с внесением изменений для усиления ответственности за такие преступления. Поскольку основной целью таких противоправных посягательств является создание обстановки всеобщего страха, неуверенности и беспомощности, что вызывает недоверие к органам власти, порождает панику, а тем самым нарушает безопасность общества. Нельзя недооценивать этого, особенно в то время, когда в нашей стране идет война с оккупантом ", - подчеркнул первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины.

    Как сообщал УНН, из-за сообщения о заминировании из двух школ Бердянска эвакуировали более 1,5 тыс. человек.

    Ольга Березюк

    Источник: УНН

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