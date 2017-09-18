  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Расмуссен рассказал о перспективе таможенного союза Украины и ЕС
    Опубликовано: 2017-09-18 15:30:01

    Перспектива создания таможенного союза между ЕС и Украиной есть, но в ближайшее время это не произойдет.

    В ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной. Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО и советник президента Украины Андерс фог Расмуссен на форуме YES.

    По его словам, есть перспектива большей экономической интеграции Украины и она поможет внедрять соглашение о свободной торговле. 

    В ходе дискуссии замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив сказал, что Украина следует курсу на реформы и европейскому выбору, а таможенный союз - следующий логичный шаг. 

    По словам представителя Центра европейских политических исследований Майкла Эмерсона, вступление в таможенный союз понесет за собой не только преимущества, но и затраты, которые нужно тщательно взвесить.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.