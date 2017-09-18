Расмуссен рассказал о перспективе таможенного союза Украины и ЕС

Перспектива создания таможенного союза между ЕС и Украиной есть, но в ближайшее время это не произойдет.

В ближайшее время не может быть заключен таможенный союз между ЕС и Украиной. Об этом сказал бывший генеральный секретарь НАТО и советник президента Украины Андерс фог Расмуссен на форуме YES.

По его словам, есть перспектива большей экономической интеграции Украины и она поможет внедрять соглашение о свободной торговле.

В ходе дискуссии замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив сказал, что Украина следует курсу на реформы и европейскому выбору, а таможенный союз - следующий логичный шаг.

По словам представителя Центра европейских политических исследований Майкла Эмерсона, вступление в таможенный союз понесет за собой не только преимущества, но и затраты, которые нужно тщательно взвесить.

ЛIГАБiзнесIнформ