Порошенко подписал указ о соцзащите детей погибших журналистов

Будут созданы основания для назначения стипендий президента детям журналистов, которые погибли во время выполнения профессиональных обязанностей.

Президент Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно указу, будут созданы дополнительные правовые основания для назначения стипендий президента детям журналистов, которые во время выполнения профессиональных обязанностей погибли или умерли, в том числе в районе проведения АТО.

Порошенко поручил Кабмину подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в закон об оздоровлении и отдыхе детей о признании детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки.

В АП напомнили, что в 2015 году президентом было принято решение об увеличении размеров этих стипендии до 1,5 прожиточного минимума на одного человека, установленном законом.

Ранее Порошенко подписал указ о назначении стипендий дочери капитан-лейтенанта, редактора телерадиокомпании министерства обороны "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кире, дочери фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерии, и сыну журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максиму.

ЛIГАБiзнесIнформ