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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко подписал указ о соцзащите детей погибших журналистов
    Опубликовано: 2017-09-18 15:15:08

    Будут созданы основания для назначения стипендий президента детям журналистов, которые погибли во время выполнения профессиональных обязанностей.

    Президент Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба АП.

    Согласно указу, будут созданы дополнительные правовые основания для назначения стипендий президента детям журналистов, которые во время выполнения профессиональных обязанностей погибли или умерли, в том числе в районе проведения АТО.

    Порошенко поручил Кабмину подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Рады законопроект о внесении изменений в закон об оздоровлении и отдыхе детей о признании детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки.

    В АП напомнили, что в 2015 году президентом было принято решение об увеличении размеров этих стипендии до 1,5 прожиточного минимума на одного человека, установленном законом.

    Ранее Порошенко подписал указ о назначении стипендий дочери капитан-лейтенанта, редактора телерадиокомпании министерства обороны "Бриз" Дмитрия Лабуткина - Кире, дочери фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерии, и сыну журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Максиму.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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