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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меркель настаивает на полном доступе миротворцев на Донбассе
    Опубликовано: 2017-09-18 13:45:16

    Ангела Меркель назвала предложение Путина по миротворцам на Донбассе "ростками прогресса", но настаивает, чтобы голубые каски контролировали весь регион, а не только линию разграничения.

    Миротворческий контингент ООН на территории Донбасса должен иметь полный доступ к оккупированной территории региона. Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию медиагруппы Funke, пишет Reuters.

    По ее словам, в ходе беседы с Меркель президент РФ Владимир Путин поддержал идею размещения миротворцев ООН на востоке Украины.

    "Я нахожу предложение Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересными. Я обсуждала с ним (Путиным), что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ — в Донецкой и Луганской областях", — отметила Меркель.

    Также она добавила, что предложения Путина были "ростками прогресса", которые, однако, пока не дают оснований для смягчения санкций в отношении РФ.

    "Аннексия противоречит международному праву и не может быть принята", — подытожила Меркель.

    Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

    Инф. delo.ua

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