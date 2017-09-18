Меркель настаивает на полном доступе миротворцев на Донбассе

Ангела Меркель назвала предложение Путина по миротворцам на Донбассе "ростками прогресса", но настаивает, чтобы голубые каски контролировали весь регион, а не только линию разграничения.

Миротворческий контингент ООН на территории Донбасса должен иметь полный доступ к оккупированной территории региона. Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию медиагруппы Funke, пишет Reuters.

По ее словам, в ходе беседы с Меркель президент РФ Владимир Путин поддержал идею размещения миротворцев ООН на востоке Украины.

"Я нахожу предложение Путина направить миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересными. Я обсуждала с ним (Путиным), что миссия ООН должна иметь доступ ко всей территории, где размещается ОБСЕ — в Донецкой и Луганской областях", — отметила Меркель.

Также она добавила, что предложения Путина были "ростками прогресса", которые, однако, пока не дают оснований для смягчения санкций в отношении РФ.

"Аннексия противоречит международному праву и не может быть принята", — подытожила Меркель.

Как известно, официальный Кремль придерживался позиции, что миротворцев ООН следует привлечь только на линии соприкосновения на Донбассе и согласовать их участие с боевиками ОРДЛО. В Киеве такой вариант назвали шизофреническим.

Инф. delo.ua