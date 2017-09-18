Остап Семерак: «Впровадження «зелених проектів дає можливість Україні вже сьогодні скоротити викиди парникових газів на 200 тисяч тонн СО2» Опубликовано: Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що кредитування інвестиційних проектів з енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії пришвидшить перехід української економіки на «зелений» шлях розвитку.

Про це він заявив сьогодні в офісі Групи Світового Банку під час церемонії підписання Угоди про гарантії в рамках Програми глобального торгового фінансування Міжнародної фінансової корпорації щодо надання лінії торговельного фінансування для АБ «Укргазбанк».

Нагадаємо, що Міжнародна фінансова корпорація схвалила участь АБ «Укргазбанк» у Глобальній програмі торгового фінансування.

«Мінприроди підтримує ініціативи Укргазбанку у фінансуванні «зелених» проектів. Реалізація потужної еко-стратегії стала для нас викликом і підтримкою. Але саме їх розвиток принесе на ринок нові сучасні передові технології, тим самим модернізуючи економіку країни. На сьогодні ряд бізнес-компаній підтримали цей рух і активно співпрацюють із Укразбанком і Мінприроди в цьому напрямку»,- сказав Остап Семерак.

Міністр також підкреслив, що така увага фінансових установ до екології - гарна ознака.

«Охорона навколишнього середовища, зменшення викидів парникових газів, переведення економіки на «зелену» – ключові питання, які обговорюють сьогодні політики світу. І Україна є в лідерах цього процесу», - сказав Міністр.

Остап Семерак також підкреслив, що за рік підписання Меморандуму про взаємодію і співпрацю між Мінприроди та АБ «Укргазбанком» маємо непогані результати, які згодом відчує кожен українець.

«За попередніми оцінками реалізація «зелених» проектів дає можливість Україні вже сьогодні скоротити викиди парникових газів на 200 тисяч тон СО2. І це лише початок. Важливо що ця динаміка відповідає світовим трендам», - сказав Міністр. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

