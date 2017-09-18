Как украинской науке дорости до мирового уровня — совет нобелевского лауреата

Британский ученый украинского происхождения Леонид Пономаренко вместе с исследовательской группой Университета Ланкастера создали материал под названием графен и получил за него Нобелевскую премию по физике. Это произошло в 2010 году. Чем сейчас занимается всемирно известный ученый, что происходит с исследованиями графена, а также о том, как он оценивает уровень украинской науки. Об этом ученый рассказал в интервью Delo.UA



Леонид, расскажите, как вы увлеклись наукой?

Все началось с того, что мой отец выписывал много научно-популярной литературы, среди которой был физико-математический журнал для школьников и студентов "Квант". В школьные годы я активно участвовал в олимпиадах, особенно если это были олимпиады по физике. Уже к 8 классу я осознал, что стану физиком и буду заниматься научной работой. Можно сказать, что в юношестве я влюбилась в науку. После окончания школы поступил на факультет физики в Московский государственный университет.

Как дальше развивалась ваша карьера?

Аспирантуру я так и не закончил, потому что принял решение продолжить учебу в Амстердаме. Уже в Голландии я познакомился с Константином Новоселовым, который пригласил меня на собеседование в Манчестер, в Университет Ланкастера, где его друг Андре Гейм собирал группу для изучения нового супер-материала — графена. Гейм дал мне 7-дневное задание, но я с ним справился за несколько часов. Так я получил работу и возможность работать в новым материалом.

И что было дальше?

Мне предоставили несколько графеновых образцов и после ряда экспериментов я показал, что он может работать как транзистор. Грефеновые транзисторы получились очень тонкими и работали при комнатной температуре, это важно для новой электроники. Коллеги были удивлены результатом и я стал участником команды. Потом вышла моя первая работа о графеновых транзисторах, которую мы опубликовали в Science. Это был 2005 год. А в 2010 наша научная группа Университета Ланкастера, во главе с Андре Геймом получила Нобелевскую премию по физике.

На этом наши исследования не закончились. С 2013 я со своими аспирантами изучаем поведение электронов в графене.

Что представляет собой графен?

Графен стал первым в истории двухмерным материалом, который состоит из единичного слоя атомов углерода, соединенных между собой структурой химических связей. Материал тоньше человеческого волоса в 100 тыс. раз, что делает его самым тонким материалом в мире. Также он в 200 раз прочнее стали и лучше всех известных материалов проводит ток и тепло. Но к этому списку стоит добавить еще то, что это прозрачный, гибкий и химически инертный материал. Комбинация этих свойств делает графен материалом будущего.

Где он применяется сегодня?

Потенциально графен можно использовать в электронике. В будущем на его базе можно создавать сенсорные экраны, фотоэлементы для солнечных батарей, гибкие электронные приборы. После нашего открытия интерес к графену стали проявлять и другие ученные, ведь это прямая альтернатива кремнию. И за этим материалом революция в микроэлектронике.

Пока графен не очень активно применяется в коммерческих целях, а все из-за "юного" возраста материала — ему только 12 лет. Но уже есть производители смартфонов, которые используют графен для своих сенсорных экранов.

Где вы брали финансирование под свои исследования?

Вопрос финансирования достаточно сложный и в европейских странах. Фундаментальные исследования почти полностью поддерживает Европейский Союз. Я бы сказал, что они оплатили 80% от всего исследования. Также мы пользовались грантами. Бизнес также вкладывает деньги в науку. На исследования графена компания Samsung выделила $250 млн. Это случилось до того, как мы получили Нобелевскую премию. Такие большие компании как IBM и Intel, также заинтересованы в нашем материала. Отмечу, что корпорации начинаю проявлять интерес к научным исследованиям в случае если их конкуренты на шаг впереди.

Чего не хватает украинский науке, чтобы выйти на мировой уровень?

Для развития науки в стране важны не только деньги. Для начала все политики, бизнесмены и общество должны понимать зачем это стране. Мне кажется, для того, чтобы в Украине поднялся уровень заинтересованности к науке достаточно просто скопировать европейски опыт. С технической точки зрения это тяжело, но понимать те ценности, правила, институты, которые есть там нужно уже сейчас. Я уверен, что украинская наука может стать частью европейского научно-исследовательского мира и украинские ученые достаточно быстро догонят утраченные за последние 30 лет позиции.

Беседовала Юлия Динник

Инф. delo.ua