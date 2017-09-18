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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На Генассамблее ООН Порошенко будет говорить об освобождении украинских пленных
    Опубликовано: 2017-09-18 10:30:35

    Порошенко 18-21 сентября с рабочим визитом посетит США.

    Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время участия президента Петра Порошенко в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

    "Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится на странице.

    Ранее сообщалось, что президент Порошенко 18-21 сентября осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства выступит с речью, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

    Кроме того Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе с Президентом США.

    Инф. delo.ua

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