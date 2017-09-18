На Генассамблее ООН Порошенко будет говорить об освобождении украинских пленных

Порошенко 18-21 сентября с рабочим визитом посетит США.

Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время участия президента Петра Порошенко в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

"Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится на странице.

Ранее сообщалось, что президент Порошенко 18-21 сентября осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства выступит с речью, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

Кроме того Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе с Президентом США.

Инф. delo.ua