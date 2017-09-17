Мужской ген крепок Опубликовано: Мужчины могут вздохнуть спокойно. Они вовсе не обречены. Вчера американские ученые объявили, что Y-хромосома — цепочка ДНК, которая отличает мужчин от женщин, — не исчезает, как предполагалось ранее.



Два исследования Y-хромосомы, результаты которых опубликованы сегодня в журнале Nature подтверждают, что эта хромосома содержит больше генов, чем полагали ученые, а также имеет ряд защитных механизмов, которые предохраняют гены, отвечающие за производство спермы.



У женщин, как известно, две Х-хромосомы, у мужчин одна Х-хромосома и одна более маленькая Y-хромосома. Предполагается, что в ходе эволюции Y-хромосома могла содержать более 1000 генов. Однако большинство из них исчезли. Согласно последним исследованиям, генов осталось всего 78. Ранее ученые предсказали, что Y-хромосома исчезнет через пять миллионов лет.



«Гены постоянно переживают мутации. Мутации могут быть как вредными, так и полезными, но чаще всего они именно вредные», — говорит Дэвид Пейдж из Института Уайтхеда в городе Кембридж, штат Массачусетс. Тем не менее сопоставительный анализ хромосомы человека и шимпанзе позволил обнаружить внутренние восстановительные механизмы.



«Исследования свидетельствуют, что Y-хромосома научилась очень эффективно предохранять свои важные гены», — говорит Ричард Уилсон из Медицинского центра при Университете Вашингтона в городе Сент-Луис, штат Миссури medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

