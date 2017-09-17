Мужчины могут вздохнуть спокойно. Они вовсе не обречены. Вчера американские ученые объявили, что
Два исследования
У женщин, как известно, две
«Гены постоянно переживают мутации. Мутации могут быть как вредными, так и полезными, но чаще всего они именно вредные», — говорит Дэвид Пейдж из Института Уайтхеда в городе Кембридж, штат Массачусетс. Тем не менее сопоставительный анализ хромосомы человека и шимпанзе позволил обнаружить внутренние восстановительные механизмы.
«Исследования свидетельствуют, что
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Мужской ген крепок
Опубликовано: 2017-09-17 13:24:24
Мужчины могут вздохнуть спокойно. Они вовсе не обречены. Вчера американские ученые объявили, что
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