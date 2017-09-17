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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Застенчивость нужно и можно лечить
    Опубликовано: 2017-09-17 12:24:41

    Исследователи из Гарвардского университета провели ряд опытов, результаты которых свидетельствуют о следующем: застенчивость – это черта характера, которая определяется более активной реакцией мозга на незнакомые предметы и явления и она закодирована определенным геном.

    Контрольная группа, которая проверялась в возрасте 2−х и затем 22−х лет реагировала на новые объекты в окружении совершенно одинаково. Причем, те из молодых людей, кто не отличался застенчивостью, давали менее активные всплески мозговой деятельности, чем те, которых характеризовали, как стеснительных.

    Руководитель научной группы, доктор Каган, считает, что застенчивость вовсе не безобидная черта характера. Впоследствии, если ее не преодолеть, она может привести к развитию социальных фобий (страхов) и депрессии. Обнаружение биологической природы застенчивости может очень помочь в ее излечении, в том числе и лекарственными методами

    medicus.ru

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