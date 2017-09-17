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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хронический стресс – смертельно опасен
    Опубликовано: 2017-09-17 10:04:58

    Мы всегда чувствовали и догадывались, а иногда ощущали и на себе, что постоянный стресс может сделать даже очень здорового человека совсем больным. Теперь это научно доказанный факт.


    В проведенное исследование вошли 119 мужчин и женщин, ухаживающих за тяжелобольными пациентами. Результаты их обследования сравнивались с аналогичными показателями людей того же возраста, которые не испытывали каждодневного хронического стресса.


    Результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что в крови людей, находящихся под постоянным стрессом, значительно увеличивается количество, так называемого интерлейкина – 6, который в свою очередь, четко ассоциируется с развитием таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, артриты, остеопороз, диабет второго типа и даже раковые заболевания. Более того, ученые установили, что повышение интерлейкина, может сохраняться в течение 3 лет, с момента прекращения воздействия стрессовых факторов.


    Ответной реакцией организма является потребность в поддержании увеличенного уровня интерлейкина. Это, в частности, выражается в курении и переедании. В свою очередь физическая активность и адекватный сон способствуют снижению уровня интерлейкина – 6.
    «Результаты исследования действительно объясняют, почему хронический стресс может действительно убить человека. Теперь абсолютно ясно, что проблема стресса является крайне актуальной и требует всевозможных путей его контроля» — говорит Janice Kiecolt-Glaser, профессор психологии и психиатрии, руководитель данного исследования

    medicus.ru

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