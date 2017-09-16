Как показали канадские ученые, «эффекта белого халата» можно избежать при измерении уровня артериального давления вне клиники. Об этом идет речь в июньском номере American Journal of Hypertension.
«Несомненно, измерение только офисного артериального давления (АД) затрудняет контроль артериальной гипертонии», уверены
Они сравнивали офисные показатели АД, определяемые семейным врачом или
Оказалось, что при автоматическом измерении АД его уровень ниже, чем при измерении в клинике: 155 против 166−174 мм рт. ст., соответственно (р<0.001). То же отмечалось и при определении уровня АД специально обученным персоналом вне клиники (158 мм рт. ст.).
Максимальные значения АД регистрировались при первом измерении, как следствие реакции пациента на новое окружение, отмечают авторы.
Таким образом, «эффект белого халата» может быть сведен к минимуму при оценке АД вне клиники, заключают канадские исследователи.
medicus.ru