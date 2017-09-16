Как показали канадские ученые, «эффекта белого халата» можно избежать при измерении уровня артериального давления вне клиники Опубликовано: Как показали канадские ученые, «эффекта белого халата» можно избежать при измерении уровня артериального давления вне клиники. Об этом идет речь в июньском номере American Journal of Hypertension.



«Несомненно, измерение только офисного артериального давления (АД) затрудняет контроль артериальной гипертонии», уверены д-р Martin G. Myers и д-р Miguel A. Valdivieso (Университет Торонто, Канада).



Они сравнивали офисные показатели АД, определяемые семейным врачом или специалистом-гипертензиологом, с показателями, определявшимися вне клиники — специально обученным персоналом, либо с помощью прибора для автоматического измерения АД. Всего было обследовано 22 пациента.



Оказалось, что при автоматическом измерении АД его уровень ниже, чем при измерении в клинике: 155 против 166−174 мм рт. ст., соответственно (р<0.001). То же отмечалось и при определении уровня АД специально обученным персоналом вне клиники (158 мм рт. ст.).



Максимальные значения АД регистрировались при первом измерении, как следствие реакции пациента на новое окружение, отмечают авторы.



Таким образом, «эффект белого халата» может быть сведен к минимуму при оценке АД вне клиники, заключают канадские исследователи.



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