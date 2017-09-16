Клиническое проявление демодикоза

Клещи и люди: кто кого

Демодикоз — широко распространенное на всем земном шаре хроническое заболевание кожи человека и животных. Возбудителями его являются паразиты — клещи-демодициды (клещи угревой железницы).

Сложность борьбы с подкожным клещом определяется тем, что он является нашим симбионтом, то есть его наличие — норма, а не патология. Эти клещи встречаются на коже у 90% людей и животных и при нормальной иммунной системе обычно никаких неприятностей не вызывают, т.к. здоровый организм человека поддерживает количество клещей на безопасном для него уровне. Паразитирование небольшого количества клещей иногда протекает бессимптомно. Но если создаются условия, способствующие размножению и повышению их активности (в частности, при падении иммунитета), то возникают клинические проявления демодикоза в виде различных воспалений кожи, глаз, волос (в зависимости от того, где поселился клещ). Это происходит также при некоторых кожных заболеваниях, например, при розацеи, при сосудистых заболеваниях, при жирной пористой коже. Сегодня демодикоз стал весьма распространенной глазной болезнью, особенно среди пожилых людей, у которых ослаблен иммунитет. Причем многие даже не подозревают, что больны.

Бессимптомное носительство не всегда заканчивается видимыми проявлениями, но носитель может быть источником распространения клещей.

У человека микроскопический клещ обычно гнездится в корнях ресниц, в волосяных фолликулах, в протоках и секрете сальных желез кожи взрослых людей, на бровях и в носу. Преимущественно поражается кожа в области носогубных складок, носа, подбородка и век. Случаи обнаружения этих клещей на других участках кожи (волосистой части головы, губах, шее, ушных раковинах, груди, спине, животе и лобковой области) немногочисленны и расцениваются специалистами как нетипичные.

Один и тот же клещ может вызывать заболевание одного человека, а для другого оставаться безвредным, что зависит от состояния организма человека. Следует также учитывать влияние факторов внешней среды на клеща и хозяина при их взаимодействии. Последующие поколения паразита обладают изменчивостью. Этим и объясняется диапазон клинической картины — от бессимптомного паразитоносительства до тяжелейших проявлений болезни.

Раньше этот клещ поражал в основном домашний скот, а вызываемую им болезнь в обиходе называли красной железницей. Но с «помощью» братьев наших меньших — кошек и собак, — которые являются переносчиками этого паразита, демодекс переселился к людям.

Клиническое проявление демодикоза

Демодикоз характеризуется возникновением на коже красных пятен, расширением кровеносных сосудов, отечностью кожи, пластинчатым шелушением, различной величины (0,5-2 мм) узелками розового или красного цвета, мелкими пузырьками, гнойничками. Иногда поражаются веки, особенно зона ресниц. При запущенных формах болезни наблюдается утолщение кожи, кровянисто-гнойные корочки. Демодикоз сопровождается субъективными ощущениями: зуд, жжение, стягивание кожи, уменьшение её эластичности и мягкости, вбуравливание в кожу или ползание под ней паразита и т. п.

По одной из существующих классификаций клинических форм демодикоза, выделяют эритематозную (покраснение), папулезную (сыпь), пустулезную (гнойнички) и комбинированную формы заболевания. Согласно этой классификации, в среднем, у 7% больных отмечается эритематозная форма заболевания, у 11% — пустулезная, у 29% — папулезная и у 53% — комбинированная.

Особенностью демодикоза является то, что он обычно возникает на фоне уже имеющихся заболеваний. У больных с экземой, нейродермитом, себорейной экземой, фотодерматозом клещи, как правило, не обнаруживаются или имеются в незначительном количестве. Не выявляются они и в обычных комедонах (угрях). Наиболее часто демодикоз встречается у лиц с кожной патологией, болезнями глаз, общими заболеваниями. У людей с хроническими заболеваниями кожи демодикоз встречается в 62-70% случаев. Наибольшее количество клещей наблюдается при блефароконъюнктивитах, эписклеритах, кератитах, иридоциклитах, периорбикулярных дерматитах. Течение демодикоза усугубляют язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, энтерит, холецистит, диабет, ревматизм, тонзиллит, нарушения деятельности желез внутренней секреции, а также наличие очагов хронической инфекции. И если уж демодикоз возник, то полностью излечиться от него сложно, не избавившись от сопутствующих заболеваний.

Клиническое течение демодикоза у пациентов характеризовалось выраженной сезонностью с обострением в весенне-летнее время года.

Литературные данные подтверждают сведения о более высоком проценте заболеваемости среди людей старше 40 лет, а также о большем числе больных женщин, по сравнению с мужчинами. Отмечается преимущественно хроническое течение демодикоза, что является следствием недостаточной эффективности общепринятых методов лечения.

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