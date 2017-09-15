Сердечным пациентам в Британской больнице предписано два бокала красного вина в день в надежде предотвращения дальнейших сердечных осложнений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Уильям МакКреа, кардиохирург из западной Англии, сообщил средствам информации, что эта идея посетила его при просмотре статистики здоровья французов.
«Как нация они употребляют вдвое больше жиров, чем мы, они курят больше, но не делают больше упражнений, однако количество смертных случаев от сердечных приступов у них вполовину меньше чем у нас. В чем разница? Они пьют красное вино, как мы пьем чай».
МакКреа, также как и его пациенты, любящие вино, верит, что более дешевые красные вина лучше, поскольку они содержат большее количество антиоксидантов, чем вина высшего качества, которые хранились в бочке много лет.
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Красное вино предписано британским сердечным пациентам
Опубликовано: 2017-09-15 19:44:47
Сердечным пациентам в Британской больнице предписано два бокала красного вина в день в надежде предотвращения дальнейших сердечных осложнений, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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