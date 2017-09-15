Кардшаринг — нюансы и особенности его работы

Кардшаринг (он же просто шаринг или Card Sharing) — это возможность совместно пользоваться картой условного доступа с помощью подключения через «ethernet». По факту пользователь, задействовавший данную систему, может смотреть кодированные телеканалы, даже если у него отсутствует необходимая карта в ресивере.

Стоит отметить, что кардшаринг не поможет в случае обычного телевещания. Для этого нужна спутниковая тарелка, настроенная на определенный спутник, ресивер подключенный к компьютеру или имеющий подключение к Интернету (допустим, через домашний ADSL модем). Ну и соответствующее дополнительное оборудование с программным обеспечением. После этого можно будет подключаться к закрытым каналам.

Конечно, данная функция не бесплатна. Но она стоит намного меньше, чем отдельная карточка для ресивера. И для этого не нужно искать отдельные ключи, прошивки и другое ПО такого типа. Фактически, заплатив сущие копейки можно смотреть каналы, за которые пришлось бы платить большие деньги.

Чем шаринг выгоден владельцам карточек? Дело в том, что за нее все равно нужно платить — ежемесячно продлевать подписку. Сделать это самому не всегда выгодно — все-таки деньги немалы. Но если «скинется» человек сто, то и сумма получиться очень маленькая. И просмотр платных каналов становиться очень дешевым.

Впрочем, есть и специальные сервисы. Они взымают большую плату, поскольку стараются заработать на шаринге. Но, в любом случае, цена будет все равно ниже. Но она не будет зависеть от количества пользователей (в первом случае, чем больше людей будет использовать одну карточку, тем ниже будет ежемесячный взнос).

Конечно, для использования таких возможностей нужно иметь определенное оборудование. Единственным исключением станут те терминалы, в которых технически невозможно подключить функцию шаринга (но таких меньшинство).