Способы перевода денег с одной банковской карты на другую

Многие люди имеют несколько банковских счетов, каждый из которых создается для определенных нужд. Допустим, один для зарплаты, другой для подработки, третий еще для каких-то финансов. И бывает, что нужно передать деньги с одной карточки (одного счета), на другой. При этом они не всегда принадлежат одному и тому же банку.

Для этих целей можно пользоваться несколькими способами. Один из них — специальные сервисы типа https://mypay.ua/ru, обеспечивающие такой перевод денег. Довольно быстрый и с минимальной комиссией. В некоторых случаях автоматически обеспечивается и конвертация валюты (если она была разной).

Также можно обратиться в отделение того банка, со счета которого вы желаете устроить перевод средств. Это позволит сэкономить на комиссии, поскольку обращение в «чужой» банк скажется на повышении комиссии за перевод (но там это тоже организуют, при этом с удовольствием). Для этого понадобятся номера карт, паспорт и все. Возможно, еще понадобятся подробные данные банка, куда вы будете переводить деньги.

Перевод осуществим и через терминал или банкомат. Процесс занимает несколько минут и для этого требуется только пластиковая карточка (с которой будут переведены средства) и номер счета, на который их нужно будет перевести. Номер нужно будет вводить очень внимательно, иначе они пойдут другому человеку, и ничего изменить вы не сможете.

Третий способ — интернет-банкинг. У большинства банков есть свой сайт, на котором пользователь может авторизоваться и управлять своим счетом. Там много полезных функций, среди которых и перевод денег с карты на карту.