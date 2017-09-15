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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В этом году на треть вырос товарооборот Украины с ЕС - Порошенко
    Опубликовано: 2017-09-15 17:30:21

    За восемь месяцев этого года на треть вырос товарооборот Украины с Европейским Союзом и уже составляет 28 млрд долларов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает УНН.
    "Никто в истории ЕС не платил такой высокой кровавой цены за перспективу пребывания в Европейской союзе. Украина восстанавливает свою экономику, инфраструктуры, становится неотъемлемой частью европейской континентальной экономики. Имеет углубленную и всеобъемлющую соглашение, будет будущей основанием нашего сотрудничества. За восемь месяцев в этом году на треть вырастили наш товарооборот, 28 млрд дол.," - сообщил П.Порошенко.
    Напомним, в течение трех месяцев текущего года в целом Украина поставила на экспорт пищевых продуктов на общую сумму 29 млрд 290,3 млн грн.
    В прошлом году, доля ЕС в экспорте Украины составляла 41,4%.

    Настя Рокицкая

    Источник: УНН

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