В этом году на треть вырос товарооборот Украины с ЕС - Порошенко Опубликовано: За восемь месяцев этого года на треть вырос товарооборот Украины с Европейским Союзом и уже составляет 28 млрд долларов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает УНН.

"Никто в истории ЕС не платил такой высокой кровавой цены за перспективу пребывания в Европейской союзе. Украина восстанавливает свою экономику, инфраструктуры, становится неотъемлемой частью европейской континентальной экономики. Имеет углубленную и всеобъемлющую соглашение, будет будущей основанием нашего сотрудничества. За восемь месяцев в этом году на треть вырастили наш товарооборот, 28 млрд дол.," - сообщил П.Порошенко.

Напомним, в течение трех месяцев текущего года в целом Украина поставила на экспорт пищевых продуктов на общую сумму 29 млрд 290,3 млн грн.

В прошлом году, доля ЕС в экспорте Украины составляла 41,4%. Настя Рокицкая Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

