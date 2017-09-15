В Киеве для Музея Революции достоинства выделили участок Опубликовано: Земельный участок, на котором планируют построить Музей, расположен на Аллее героев Небесной сотни. Киевский городской совет выделил Музею Революции достоинства участок площадью 1,22 га, который расположен на Аллее героев Небесной сотни. Об этом сообщает агентство Укринформ. Соответствующее решение поддержали 96 депутатов Киевсовета, передает агентство. "Мы обязательно должны создать Музей Революции достоинства, таким образом отдавая дань памяти героев. Земельный участок на Аллее героев Небесной сотни, 3, соответствует всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности", - отметил заместитель мэра, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. На земельном участке планируют соорудить мемориально-музейный комплекс. Территория находится в коммунальной собственности Киева. 4 сентября 2017 года заместитель гендиректора музея Антонина Пипко рассказала, что будущие экспонаты Национального музея Революции достоинства подвергаются разрушению из-за хранения в ненадлежащих условиях. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

