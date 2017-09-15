Хотите родить веселого и умного ребенка

Американские диетологи и гинекологи установили, что потребление шоколада во время беременности положительно влияет как на развитие самой беременности и ее переносимости, являясь специализированной защитой от различных стрессовых ситуаций, так и на развитие будущих малышей.

Дети, родившиеся у любительниц, шоколада были активнее, менее пугливы, чаще смеялись и вообще положительно реагировали на окружающее.

Однако потребление большого количества шоколадных продуктов не способствует благотворному влиянию. Сам по себе шоколад может вызвать серьезные аллергические реакции.

С чем связаны такие положительные влияния на беременность и развитие детей, ученые пока объяснить не могут. Они пытаются рассчитать оптимальную дозу приема шоколада, без нанесения вреда организму будущих мам и их детей.

Достоверным остается только тот факт, что шоколад вырабатывает активные вещества, повышающие настроение.

sportzal.com