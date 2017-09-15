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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Теперь рак простаты можно диагностировать с помощью анализа крови
    Опубликовано: 2017-09-15 15:24:03

    Новый тест для диагностики рака простаты, мог бы избавить многих мужчин от боли и стресса, связанных с биопсией простаты. Любой человек, подвергнувшийся биопсии простаты скажет Вам, что это малоприятно. Новые технологии позволяют выявлять рак простаты с помощью простого анализа крови, избавляя пациентов от мучительной процедуры биопсии.

    Онколог Университета Северной Каролины David Ornstein сообщает, что новый тест по достоверности диагностики рака простаты будет являться 100%. Правда, прежде чем, его использовать для диагностики, необходимы серьезные клинические испытания.

    Метод основан на определении уровня PSA (специфический антиген простаты), повышение уровня которого может говорить о наличии рака

    medicus.ru

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