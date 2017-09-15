Новое поколение тестов на ВИЧ инфекцию

Новой атакой на ВИЧ инфекцию собираются, по всей видимости, пойти Американские власти, объявив о запуске нового поколения тестов на ВИЧ инфекцию, которые, по мнению ученых должны более четко отражать скорость распространения смертельного вируса.



Новая стратегия борьбы с эпидемией СПИДа, провозглашенная на Национальной Конференции по Профилактики ВИЧ Инфекции, прошедшей в этом году в Атланте (Georgia, Atlanta), объясняется жесткой необходимостью более достоверной оценки эпидемиологического состояния ВИЧ инфекции.



С тех пор, как ученые впервые столкнулись с проблемой ВИЧ инфекции, определение сроков заражения вирусом, строились на предполагаемой продолжительности времени, в среднем 10 лет, которые проходят от момента первичного заражения, до появления симптомов СПИДа. Однако развитие разнообразных антивирусных препаратов в значительной степени изменили это положение, что сделало в свою очередь практически невозможным достоверное определение момента заражения инфекцией и в свою очередь, не позволяет адекватно оценить интенсивность распространения инфекции.

Основополагающим моментом новой системы тестов на ВИЧ инфекцию является анализ крови, который позволит более точно установить момент заражения ВИЧ инфекцией. Новый анализ будет проводиться лишь после того, как обычный тест даст положительный результат.



«Новый тест позволит нам точно определять момент заражения ВИЧ инфекцией, что сделает профилактические мероприятия более целенаправленными на те регионы и группы людей у среди которых наблюдается наиболее интенсивное распространение инфекции»:- говорит Роберт Янсен (Dr. Robert Janssen), руководитель Программы Профилактики ВИЧ инфекции Центра Контроля Заболеваемости (Centers for Disease Control).

В отличие от нового метода, ныне используемые тесты не позволяют ответить определенно на вопрос о сроках инфицирования, являясь, таким образом, исключительно качественным методом.

Эксперименты по этому методу были начаты более двух лет назад и изначально охватывали лишь 5 регионов с наиболее интенсивным распространением вируса.



Внедрение этой программы сейчас очень актуально, так как по сообщениям официальных структур здравоохранения, в последние года существенно увеличилось количество случаев инфицирования вирусом иммунодефицита среди наркоманов, гомосексуалистов и бисексуальных мужчин. Количество зараженных ВИЧ инфекцией в США оценивается в 850 – 950 тысяч человек и около 16 тысяч человек ежегодно погибают от СПИДа.

