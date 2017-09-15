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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Евросоюз за 120 млн евро создаст сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории
    Опубликовано: 2017-09-15 09:00:22

    Европарламент проголосовал за принятие программы WiFi4EU, в рамках которой будет создана сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории Европейского союза.

    На эти цели в 2017-2019 годах планируется выделить 120 млн евро, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

    Терминалы беспроводного интернета должны появиться в 6-8 тыс. населенных пунктов, в том числе в библиотеках, больницах, парках, музеях, школах, а также в общественном транспорте.

    Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение не менее чем трех лет.

    По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь. Цель программы – охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы.

    При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила Габриэль. Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками WiFi4EU по всему ЕС.

    По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.

    Инф. finance.ua

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