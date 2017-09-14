Ученые настаивают на снижении содержания соли в некоторых продуктах питания

Американцы в среднем потребляют приблизительно две чайные ложки соли каждый день, это почти в два раза превышает допустимое количество. Однако большая часть этой соли скрыта в обычных продуктах, от соуса для спагетти до замороженных обедов.



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В связи с этим, специалисты здравоохранения пытаются повлиять на производителей продуктов и точки общественного питания, чтобы те сократили содержание соли в продуктах. Производители, в свою очередь, утверждают, что изменить рецепт приготовления продукта так, чтобы сохранился его вкус, крайне сложно, но продолжают искать способы снижения содержания соли

medicus.ru