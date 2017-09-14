Миротворцы зайдут в Донбасс только после вывода войск РФ - МИД

Климкин подчеркивает, что миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс только после вывода оттуда вооружения и наемников РФ.

Согласно позиции Украины, миротворцы ООН должны зайти в Донбасс только после того, как Россия выведет оттуда все свое вооружение и наемников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"То есть, мы не должны оставить ни одной лазейки для того, чтобы Россия могла использовать эту ситуацию для дальнейшего искажения самой логики миротворческой миссии в Донбассе. А она заключается в том, что Россия со всем вооружением и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный компонент, и, соответственно, начаться переходной период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое, и не только правовое, пространство", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что не может быть и речи о легитимизации российского протектората и территориального ограничения мандата миссии: он должен охватывать всю неподконтрольную часть украинско-российской границы.

Климкин также пояснил, что проект резолюции не определяет мандат миссии, а является отправной точкой.

"Она (резолюция - ред.) будет содержать просьбу к генеральному секретарю ООН отправить соответствующую миссию, которая на месте определится по параметрам, условиям и многим вещам будущей миротворческой миссии и доложит генеральному секретарю, который потом представит этот доклад со своим предложениями на рассмотрение Совета безопасности", - уточнил глава МИД.

Он напомнил, что российский проект резолюции по миротворцам уже подан, но поддержки он не возымел. Однако спешить подавать украинский проект, не заручившись поддержкой всех сторон, - не стоит, добавил Климкин.

Ранее сегодня сообщалось, что в российском проекте резолюции речь идет о введении миротворцев ООН в Донбасс сроком на полгода, и после отвода войск.

ЛIГАБiзнесIнформ