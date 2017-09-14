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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента
    Опубликовано: 2017-09-14 09:00:03

    В Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

    Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Страсбурге в комнате протокола Европарламента.

    Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасікас (Matti Maasikas).

    На церемонии также присутствовал докладчик Европарламента по данному вопросу Ярослав Валеса.

    Документ еще должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в конце сентября.

    17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

    Согласно достигнутых договоренностей, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Еврокомиссией. Мочевину из предложений исключено. В частности установлены следующие годовые квоты: для меда – 2,5 тысячи тонн, томатов обработанных – 3 тысячи тонн, пшеницы – 65 тысяч тонн, кукурузы – 625 тысяч тонн, ячменя – 325 тысяч тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

    Инф. finance.ua

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