Несмотря на постоянное совершен ствование методик проведения лучевой терапии и стремление щадить окружающие здоровые ткан и и органы, лучевые повреждения легких у больных РМЖ возникают в 10—100% случаев. Факторами, увеличивающими вероятность развития и выраженность лучевого повреждения легких, являются: суммарная доза облучения, количество фракций, на которые эта доза разделена, и объем легочной ткани, подвергшийся облучению. В генезе лучевых повреждений легких отмечают:
1) изменение сосудистой проницаемости и кровотока в микрониркуляторном русле;
2) нарушение свертывающей системы;
3) инфильтрацию и воспаление легочной ткани с развитием гипоксии, повреждением легочной паренхимы, бронхиального дерева, кровеносных сосудов легкого в зоне облучения и формированием локального фиброза, снижением бронхиальной проходимости и пневматизации легкого.
Выбор схемы и дозы облучения зависит от стадии, формы, характера и особенностей клинического течения заболевания.
Предлагаемые различными авторами методы лечения постлучевых повреждений легких с включением антибиотиков, антикоагулянтов, кортикостероидов и других препаратов недостаточно эффективны, требуют значительной продолжительности лечения и часто нежелательны из-за уже существующей большой медикаментозной нагрузки на онкологического пациента. Кроме того, результаты лечения больных зачастую не имеют объективного подтверждения.
health.sumy.ua